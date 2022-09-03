İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şampiyonlardan Başkan Oral'a ziyaret

Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 3.

olan Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan ve Ümitler Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazanan Hüseyin Berk Emanetoğlu, Altınova belediye başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.


Temmuz ayında Sinop'ta düzenlenen olarak, bronz madalya kazanan Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan ile Ümitler Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazanan Hüseyin Berk Emanetoğlu, Altınova belediye başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.


Başarı dilekleri


Ziyarette, Altınova Belediye Meclis üyesi Birol Bayram ve Altınova Belediyesi Tekvando Hocası İsa Gündağ da hazır bulundu


Altınova belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Nisa Erdoğan'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.