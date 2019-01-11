Samuray kılıçlı gaspçı yakalandı

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir şahsın cep telefonunu samuray kılıcı ile tehdit ederek gasp eden şahısların peşine düşen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri öncelikle şahısların eşkâlini tespit ettiler. Ardından sabahı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonla adı tespit edilen S.K (28) ve H.T.B (28) ile suça sürüklendiği tespit edilen E.İ (25) adlı şahısların evlerine baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda gasp olayının gerçekleştirilmesinde kullanılan Samuray kılıcı, kar maskesi, Skunk tabir edilen uyuşturucu madde ile gasp edilen telefon ele geçirildi. Şüpheliler haklarında düzenlenen evrakla tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildiler.