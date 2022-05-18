Sanatçı Tamer Levent Yalova Altınova'da söyleşiye katıldı

Etkinlikler ilk olarak sanat yönetmen, oyuncu ve yazar Tamer Levent, “Sanata Evet” söyleşisi ise başladı. Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, bir işi düşünerek titizlikle yapmanın sanat olduğunu ifade eden Levent, “Sanatsal buluş, problem çözmek, iyi kalite, estetik, adalet, barış demek. Biz sanatı çok soyut ve tek kelimeden ibaret zannediyoruz. Hâlbuki sanat felsefesinin içinde bu saydıklarımın hepsi var. Dolayısıyla sanatı doğru yönüyle ele alırsanız sizi problem çözmeye yöneltir” dedi.

Vedat Akdamar moderatörlügünde, gerçekleşen söyleşinin ardından Levent, “Niçin Tiyatrodan Sanata Evet” adlı kitabının imza günü etkinliğini gerçekleştirdi. Kitap belediye tarafından söyleşiye katılan vatandaşlara hediye edildi.

İkinci söyleşiye ise Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Gonca Erim ve Doç. Dr. İsmail Tetikçi'in konuk oldu.

Etkinlikleri Belediye Başkanı Metin Oral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran, Resim Sergisi Genel Koordinatörü İlhan Aydan, meclis üyeleri, Uluslararası Resim Sergisine davetli olan misafir sanatçılar, öğretmen ve öğrenciler takip etti.

Program sonunda Başkan Oral, söyleşileri gerçekleştiren katılımcılara kivi tablosu ile doğa pasaportu hediye etti.