Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz 17 senede 6 OSB kurduk. Buralarda 4 binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. Eğer buralar tam olarak faaliyete geçerse inşallah 24 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşmuş olacak" dedi. Bir dizi ziyarette bulunduğu Yalova'da belediyenin borç batağında olmasına da dikkat çeken Varank, "CHP belediyeciliğinin ne olduğunu görmek isteyen Yalova'ya gelsin" diye konuştu.

Varank, bir dizi etkinlik için geldiği Yalova'da ilk olarak Yalova Valiliğini ziyaret etti, ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek burada partililerle buluştu. Burada konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kars, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Batman ve Tunceli illerini ziyaret ettiğini dile getirerek, “Hamdolsun terörden arınmış, huzurun hakim olduğu bir bölge var. Tunceli'de eskiden terörün kol gezdiği yerlerde biz Sayın Valimiz ile birlikte rafting yaptık. Teröristlerin cirit attığı dağlarda, bin 950 rakımlı Çeliktepe'de askerimizle beraber çayımızı içtik. Huzur gelince de hizmetlerin katlandığı bir dönem yaşandı. Bugün hizmetlerin tadını almış bir bölge var. Tüm isteğimiz bu tablonun aynen devam etmesi” dedi.

"CHP belediyeciliğini ne olduğunu görmek isteyen Yalova'yı ziyaret etsin"

Yalova'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Varank, kentin 5 yıldır hak ettiği hizmete ulaşamadığını ifade etti. Varank, Yalovalıların 31 Mart tarihini iple çektiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

“CHP belediyeciliğinin ne olduğunu görmek isteyenler gelsin bir Yalova'yı ziyaret etsin diyoruz. Maalesef bugün borç batağı içinde yüzen, icralarla boğuşan, bir yıllık bütçesinin tamamını borca yatırsa ödeyemeyecek bir Yalova Belediyesi mevcut. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle dile getiriyor. CHP demek çöp demektir, çukur demektir, susuzluk demektir diye. İşte Yalova. İcralık araçları yüzünden sokaklarında çöp birikintileri olan bir şehir. Diğer yandan, içme suyu alt yapısı bakımından Yalova oldukça eski bir alt yapıya sahip, kayıp kaçak oranı oldukça çok yüksek. Güzelim sularımız evlere ulaşmadan neredeyse yarısı boşa akıp gidiyor. Asbestli borular hastalık saçıyor. İşte bu sorunu bilip de, şu 5 yılda buna yönelik bir kazma bile çakmayan bir belediye Yalova'yı yönetiyor. CHP belediyeciliği dediğimiz de işte budur. CHP belediyeciliği Yalova'ya 5 yıl kaybettirmiştir. Zaman Yalova'da CHP'ye veda zamanıdır.”

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Ziya Öztabak'ın tüm projelerini desteklediğini dile getiren Varank, Yalova'ya daha çok yatırım yapmak istediklerini dile getirdi. Bunun için de var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Varank, “17 senede 13 milyar liralık özel sektör yatırımını Yalova'mızda teşvik ettik. Bu sayede 31 bin vatandaşımızı yeni iş imkanına kavuşturduk. Biliyorsunuz 2002 öncesi dönemde Yalova'mızda hiç OSB yoktu. Biz 17 senede 6 OSB kurduk. Buralarda 4 binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. Eğer buralar tam olarak faaliyete geçerse inşallah 24 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşmuş olacak. Buradan bir müjde vereyim Avrasya Giyim İhtisas ve İMES Makina İhtisas OSB'lerin bakanlığımızdaki tüm işlerini de hızlandırıyoruz. Amacımız buraların hızlıca yatırımcılarla buluşması. Tabi şehrimizde sayın vekilimiz bana söyledi. İhtisas sanayi OSB'lerle ilgili şayia dolaşıyormuş. Değerli arkadaşlar biz buraları organize ihtisas sanayi bölgesi olarak kurduğumuz için bunun takibini yapacak olan bizleriz. Şehir planlarında bunların nasıl işaretlendiğinin bir önemi yok. Burada ihtisas organize sanayi bölgesi olarak kurduğumuz OSB'ler aynı şekilde devam edecektir” şeklinde konuştu.

Yalova'ya üniversite kazandırdıklarını hatırlatan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

“Zaten şehrimize üniversiteyi biz kazandırdık. Geleceğin teminatı çocuklarımız için, Yalova'da çok vizyoner bir projeyi hayata geçirecek. İlimize Deneyap Teknoloji Atölyesi kazandırmak istiyoruz. Bu noktada belediyeyle işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor. Yer seçimi ve bina yapımı belediyemizden içinin en yeni ekipmanlarla donatılması ve eğitim faaliyetleri da bizden olacak. Çocuklarımız burada robotik, kodlama, tasarım ve yapay zeka gibi alanlarda projeler geliştirebilecekler. Geleceğin bilim insanları inşallah işte bu merkezlerden çıkacak. Biz merkezi hükümet olarak Yalova'ya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar 12.5 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan haberleşmeye sayısız hizmeti Yalova'mıza kazandırdık. Ancak gelin görün ki, yerel yönetimdeki şansızlığı yüzünden Yalova 5 yılını kaybetti. Daha da kötüsü, Yalova'nın geleceğine de etki edecek bir borç batağına belediyemiz sürükledi. Yalova inşallah 31 Mart'ta eskinin telafi edildiği bir hizmet dönemine merhaba diyecek. Ben şimdiden AK Parti belediyeciliğinin Yalova'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”