Sandalla denize açılan Çakmak 4 gündür bulunamadı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sandalla denize açılan Ümit Çakmak'ın arama çalışmalarının 4. gününde de ekipler herhangi bir iz bulamadı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı gecesi saat 00.00'da arkadaşları ile birlikte deniz kenarına gelen Ümit Çakmak bir başkasına ait kayık ile denize açıldı. Bir süre sonra gözlerden kaybolan Ümit Çakmak'tan bir daha haber alınamadı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi, Sahil Güvenlik ile Bursa Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma ekipleri 4 gündür Ümit Çakmak'a ait bir iz bulabilmek için arama çalışmalarına devam ediyorlar. Helikopter ile havadan da yapılan aramalara bu gün itibariyle son verileceği öğrenildi.

"Eşim için dua ettiğim kadar onlar için de ediyorum"

Ümit Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak ise zor durumda olduklarını ifade etti. Arama çalışmalarının devam etmesini isteyen Kardelen Çakmak, iz bulmak için çalışan tüm ekiplere dua ettiğini dile getirdi.