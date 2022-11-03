Savcı Vefa Salman'a hapis talebini yenilendi

Aralarında İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da bulunduğu 4 belediye personeline yönelik, "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlaması görülen davanın 5'inci duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle ihale edilen ve 17 Mart 2019'da açılışı yapılan 129 metrekarelik taziye evinin, fotoğraf delil gösterilerek 19 Ocak 2020'de yapılmış olduğu iddiasıyla açılan davanın 5 duruşmasında sanıklar dinlendi.

3 yıl 6 aydan 10'ar yıla kadar cezası istenen sanıklar Hamit Kutlu, belediye personelleri Türker Bayram, Murat Sırmabıyık, İlker Hasan Küpeli ile Söz konusu ihaleyi alan firmanın sahibi sanık Feridun Çetin hazır bulundu. Vefa Salman ise davaya katılmadı.

Mahkemede iddia makamı sanıklardan Vefa Salman, Hamit Kutlu, Türker Bayram, Murat Sırmabıyık, İlker Hasan Küpeli ve Feridun Çetin'in tutuklanması yönünde verdiği mütalaasını yineledi. Bunun üzerine söz alan sanık Vefa Salman'ın avukatlarından Deniz Baykal davanın bu şekilde karara çıkartılmasının doğru olmadığını ifade etti. Baykal Salman'ın bir olura imza atmasına rağmen diğer konulardan haberinin olmadığını iddia ederek, “Biz bu noktada davanın karara çıkartılamayacağını söylüyoruz. Devletin zarara sokulup sokulmadığı, belgede her hangi bir sahtecilik yapılıp yapılmadığının tespiti için bilir kişi incelemesi yapılması gerektiğini iddia ediyoruz. Dolayısıyla da Tevsii Tahkikat (Kovuşturmanın Genişletilmesi) talep ediyoruz” dedi.

Vefa Salman'ın vekillerinden avukat Fatih Büyükturan ise bu davada devletin şerefli, onurlu ve dürüst memurlarının mağdur edildiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti başkanı sanıklara da söz vererek savunmalarına ekleyecekleri bir şey olup olmadığını sordu. Sanıklar suçsuz olduklarını dile getirerek beratlarını istediler. Mahkeme Heyeti duruşmaya 10 dakika ara verdikten sonra davacı ve davalı tarafların taleplerini değerlendirerek davayı 23 Aralık 2022 Cuma saat 09.30'a erteledi.