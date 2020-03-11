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Sayıştay Başkanı Baş Yalova'da

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yalova Valisi Muammer Erol’u makamında ziyaret etti.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.


Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katılmak üzere Yalova'ya gelen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın ilk durağı valilik oldu. Vali Muammer Erol tarafından karşılanan Baş, ardından valilik hatıra defterini imzaladı. Yalova Valisi Muammer Erol'un makamına geçen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, burada Vali Erol'a hediyesini sundu. Vali Erol ise Baş'a Atatürk'ün Yalova'da kaldığı dönemlerde kullandığı kahve fincanının imitasyonunu hediye etti. Ardından Yalova Valisi Muammer Erol ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş bir süre daha fikir alışverişinde bulundu.

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