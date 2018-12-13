Şehit emniyet müdürünün ismi Yalova'da yaşayacak

Görev yaptığı Rize'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Yalova'da yaşatılacak.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından yapılan açıklamaya göre şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adı şehrin ana caddelerinden birinde yaşatılacak. 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra, İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yapan Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 2016 yılında 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise silahlı saldırı sonucu şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adı Belediye Başkanı Veda Salman'ın talimatıyla Yalova'da yaşatılacak.

ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda ülkemizi temsil eden, önemli görevlerde bulunan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adını yaşatmak için harekete geçtiklerini belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Yalova'da vefa duygusunu her zaman ön planda tuttuk. Ülkemizin değerlerini ölümsüzleştirmek adına isimlerini park, sokak ve caddelere verdik. Önümüzdeki ay meclis gündemine konuyu taşıyarak şehrimizde bir caddemize 'Şehit Altuğ Verdi' adını vermeyi teklif edeceğiz. Caddeyi, özel peyzaj düzenlemeleri ile şehidin adına ve hizmetlerine yakışır bir şekilde yeniden düzenleneceğiz” dedi.