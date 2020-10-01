Semt pazarında korona denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi çerçevesinde Yalova'nın Altınova ilçesinde kurulan semt pazarında COVID-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlere Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, AK Parti Altınova İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Yurt ve ilçe Emniyet Amirliği ile zabıta ekipleri katıldı. Ahmet Özyiğit, denetimlerde esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda ikaz etti. Esnaf ve vatandaşlara, salgın ile mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan Kaymakam Özyiğit, “Son günlerdeki vak'a sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef vaka sayı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

Alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik olduğunu ifade eden Oral da, “Maske, sosyal mesafe, temas, izolasyon, hijyen ve Bilim Kurulunca belirlenen kurallara riayet çok önemlidir. Bunlara uyarsak salgının bize ve bizim üzerimizden başka insanlara bulaşmasını önleriz. Bizler kurumlar olarak, üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşerilerimizin de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz” diye konuştu.