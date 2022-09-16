Seyrantepe Mahallesine 3 bin ton asfalt serildi

Yalova Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Seyrantepe Mahallesi'nde başlatılan asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Altyapıdan üstyapıya A'dan Z'ye değişen mahalleye yaklaşık 3 bin ton asfalt serildi.

Altyapısı yapılan, yolları genişletilen ve asfalta kavuşturulan mahallede kaldırımların da yapılmasının ardından çalışmalar tamamlanacak. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, geçtiğimiz aylarda da girişimler sonucu mahalleyi doğalgaz getirildiğini belirterek, “Seyrantepe Mahallemizde altyapıdan üstyapıya ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mahallemizde tam anlamıyla değişimi başlattık. Mevcut olan yolların bozukluğu bizlere iletildi. Bizler de programımıza alarak çalışmalarımıza hız verdik. Ekibim kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Şimdi ise daha önce kaldırım olmayan mahallemizde kaldırım çalışmalarına başlıyoruz. Tahmini olarak 1 hafta içerisinde hava şartlarının uygunluğuna göre mahallemizde çalışmalarımız bitecek. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sabır ve ilgi için teşekkür ediyorum. Bizler her mahalleye icraat götürmek için varız” ifadelerini kullandı.

Seyrantepe Mahalle Muhtarı Tayfur Çetin, Tutuk'a mahalleye yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.