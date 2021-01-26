Sibirya kazı yıllar sonra Hersek lagününde görüldü

Türkiye'de en son 2017'de görülen Sibirya kazı Hersek lagününe geri döndü.

Sibirya kazının Hersek lagününde görüldüğünün bilgisini alan onlarca yerli ve yabancı kuş gözlemcisi ve doğasever Yalova'ya gelmeye başladı. Geçen hafta içi Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül ile alanı gezen genç kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu (14), bu konuda ne kadar bilgili olduğunu gösterdi. Abbasoğlu, en son Türkiye'de 2017'de, Hersek lagününde de 2014 yılında görülen ve soyu azalan kategorisinde olan Sibirya kazını gözlemledi. Hafta başında Türk gözlemcilerinin haricinde Sibirya kazını görmek için 3 yabancı kuş gözlemcisi de alana gelerek çalışmalar başlattı.