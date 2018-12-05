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Silahla belediyeyi basan kişi güvenlik kamerasında

Yalova Belediye Başkanı ile görüşmek isteyen bir şahıs olumsuz cevap alınca silahla havaya ateş edip, ortalığı birbirine kattı.

Yaşanan koşuşturma ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'la görüşmek isteyen Ö.D. isimli şahıs, saat 11.00 sıralarında belediyeye geldi. Yetkililerden “Belediye başkanı burada yok” cevabını alan şahıs, “Burada olduğunu biliyorum. Görüşmek istemiyorsa o benim ayağıma gelecek” diyerek belindeki silaha sarıldı. Vatandaşların ve çalışanların arasında havaya 2 el ateş eden Ö.D., siniri geçmeyince ortalığı dağıttı. Silah sesini duyan vatandaşlar ve çalışanlar ise sağa sola kaçıştı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplere teslim olan Ö.D., Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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