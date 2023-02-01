Silahla yaralama zanlısı tutuklandı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişiyi yaralayan zanlı, saklandığı köy evinde yakalandı.

Geçtiğimiz Cuma günü, D.D. adlı kişinin silahla yaralanma olayı sonrasında emniyet ekipleri, zanlının gidebileceği yerler ve bölgede olabilecek güvenlik kameralarında inceleme başlattı. Şüpheli S.Ö.'nün, Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı, Mecidiye köyünde saklandığını tespit eden Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köyde bulunan çiftlik evine baskın yaparak, zanlıyı gözaltına aldı.

Üç tane tabanca ele geçirildi

Çiftlik evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen 7.65 mm çapında silah ve 9 mm çapında silahlara, bunlara uygun fişeklere el koyuldu. Aynı zamanda, çiftlik evinde çobanlık yaptığı öğrenilen D.K. isimli bir şahsın da üzerinde 7.65 mm çapta silah ele geçirildi.

Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltında ilk sorgusu Armutlu İlçe Emniyet Amirliğinde yapılan zanlı S.Ö., Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Kasten yaralama suçundan tutuklanan zanlı, Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.