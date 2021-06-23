Yalova Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi Yabancı Dil Konuşma Kulübü'nün Projelerinden “Sınır Tanımayan Türkler (Turks Without Borders)'ın” bu yılki faaliyetleri tamamlandı.

İngilizce Öğretmeni Erman Öner önderliğinde gerçekleşen çalışmada okul öğrencileri, Amerika'da farklı eyaletlerde bulunan Türk ailelerin çocuklarıyla yıl boyunca düzenli olarak İngilizce konuşma pratiği yapma imkânı buldu. Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi 11 Yabancı Dil sınıfı öğrencileri, ABD'de yaşayan Türk ailelerinin çocuklarıyla her pazar akşamı, değişen ilgi çekici konular üzerinde sohbet ederek İngilizce konuşma becerilerini geliştirdi. Öğrenciler, Türkçe ve İngilizce'de günlük konuşma dilinde en çok kullanılan deyimleri örneklerle paylaşarak kendilerini kültürel anlamda da geliştirmiş oldu. Aile, müzik, bilim, kararlar, lüks eşyalar, dil gelişimi, gelecekte hayat, internet alışkanlıkları, suçlar, uzaylılar, hayvanlar, meslekler, rüyalar, yaşlanma, iletişim gibi konular üzerinde fikir alış verişinde bulunan gençler, farklı ülkelerde yaşayan insanların evrensel konulara dair farklı bakış açılarını öğrenme şansı buldu.

Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Bozok tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilen öğrenciler, bir sonraki dönemi sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.