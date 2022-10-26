Sokakta bulunan altın kolye sahibine teslim edildi

Altınova' da bir vatandan yolda bulunan altın kolyeyi Altınova zabıta Amirliği'ne teslim etti. Yapılan araştırma sonunda altın kolyenin İbrahim Cineviz'e ait olduğu belirlendi. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği personeli Birol Dikmen tarafından altın kolye İbrahim Cineviz'e teslim edildi. İbrahim Cineviz, kolyeyi bularak zabıtaya teslim eden vatandaş ile Zabıta Amirliği personeline teşekkür etti.