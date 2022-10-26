İhlas Haber Ajansı

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Sokakta bulunan altın kolye sahibine teslim edildi

Yalova Altınova ilçesinde bir vatandaşın yolda bulduğu altın kolye, Altınova Zabıta Amirliğince sahibine teslim edildi.


Altınova' da bir vatandan yolda bulunan altın kolyeyi Altınova zabıta Amirliği'ne teslim etti. Yapılan araştırma sonunda altın kolyenin İbrahim Cineviz'e ait olduğu belirlendi. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği personeli Birol Dikmen tarafından altın kolye İbrahim Cineviz'e teslim edildi. İbrahim Cineviz, kolyeyi bularak zabıtaya teslim eden vatandaş ile Zabıta Amirliği personeline teşekkür etti.

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