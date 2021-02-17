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Sokaktaki dostlarımız emin ellerde

Altınova Belediyesi Veterinerlik Birimi, yoğun kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanlarının refahı ve beslenmesi için seferber oldu.


Altınova Belediyesi Veterinerlik Birimi, ilçe genelinde, tersane bölgesinde ve YAKAB Alanında sokak hayvanları için oluşturulan beslenme noktalarına yiyecek ve içecek bırakıyor. Yetkililer, bu konuda vatandaşları da hassas olmaya çağırıyor. Altınova Belediyesi Veterinerlik Birimi ile Garaj Amirliği Ekiplerince, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler daha önce ilçe genelinde, tersane bölgesinde ve YAKAB Alanında oluşturdukları beslenme noktalarına belli aralıklarda mama ve içecek takviyesi yapıyor.


Salgın süresince de sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların yapıldığını hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Sokaktaki dostlarımız için yeni kulübeler oluşturduk, ilçemiz genelinde çeşitli bölgelere özel yemlikler yaptık. Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

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