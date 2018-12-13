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Solo Türk TIR'ı Yalova'da

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Solo Türk’ün tanıtım ve satış TIR’ı Yalova’ya geldi.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Solo Türk'ün tanıtım ve satış TIR'ı Yalova'ya geldi. TIR hafta sonuna kadar Yalova'da kalacak.


Solo Türk TIR'ı Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında kapılarını Yalovalılar için açtı. Pazar gününe kadar Yalova'da kalacak olan TIR'a vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Tişörtten, maketlere, monttan kasklara kadar birçok ürünü satışa sunan TIR soğuk sebebiyle akına uğramasa da ilgi gördü. Konuyla ilgili bilgi veren satış sorumlusu Berkay Yurtoğlu, “TIR Yalova'ya daha önce de geldi. Her gelişimizde Yalovalılar bize çok ciddi bir ilgi gösterdi. Bu sefer havanın soğuk ve yağışlı olması beklenen ilgiyi yakalamamızı sağlamasa da yine de güzel bir ilgi var. Hafta sonuna kadar Yalova'da kalacağız. Vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz” dedi.

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