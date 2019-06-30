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SoloTürk Yalova uçuşunu şehide adadı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk, Yalova’nın kurtuluşu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği gösteri uçuşunu, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Lice’de şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ’a adadı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk, Yalova'nın kurtuluşu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği gösteri uçuşunu, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Lice'de şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'a adadı. Gösterisi ile nefesleri kesen SoloTürk'ü izlemek isteyen on binlerce vatandaş sahile akın etti.


Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk Yalova'nın Kurtuluşu dolayısıyla Yalova'da bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşu izlemek için on binlerce Yalovalı ise gösteriden saatler önce 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. SoloTürk Yalova uçuşunu geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Lice'de şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'a adadı. Yalova semalarına gelen uçağın pilotu Yüzbaşı Serdar Doğan telsizden Yalovalılara ve şehit askerin ailesine seslenerek başsağlığı diledi. Ardından nefes kesen gösterisi ile Yalovalılara unutulmaz dakikalar yaşatan SoloTürk havada asılı kalarak izlemeye gelen vatandaşları da selamlamayı ihmal etmedi. Gösteriyi Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşi Dilek Salman ve şehit Muhammed İslam Altuğ'un ailesi de izledi.

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