SOLOTÜRK'ten Yalova semalarında muhteşem gösteri

Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında yaptıkları gösterilerle kendilerine hayran bırakan SOLOTÜRK, bu kez Yalova semalarında muhteşem bir gösteriye imza attı. F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirilen gösteri 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda üzerinde yapıldı. SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşuna Yalovalılar büyük ilgi gösterdi. F-16 savaş uçağı ile yapılan birbirinden zorlu manevralarla izleyicileri mest etti. Yarım saat süren gösteri büyük beğeni topladı.