Su altı ve Helenopolis arkeolojik çalışmalar değerlendirildi

Yalova'nın Altınova İlçesindeki Hersek Lagünündeki Limnae/Civetot sualtı arkeolojik kazı çalışmaları ile aynı bölgedeki Helenapolis Antik Kenti arkeolojik yüzey araştırması çalışmalarında tamamlandı.

Bölgede Limnae/Civetot sualtı arkeolojik yüzey araştırma çalışmaları devam ediyor.

Altınova Belediyesi'nin desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cennet Pişkin Ayvazoglu tarafından gerçekleştirilen Yalova İli ve İlçeleri Antik Çağ Yüzey Araştırması ve Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey Başkanlığında Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz danışmanlığında yürütülen Limnae/Civetot kazıları 2021 yılı çalışmaları son buldu.

Helenopolis Antik Kentinde ilk bilimsel arkeolojik çalışmalar Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cennet Pişkin Ayvazoglu, Limnae/Civetot sualtı arkeolojik yüzey araştırma Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz ve Işıl Gündüz ile Altınova Belediyesi Arkeoloğu Sabire Yazıcı Şentürk, arkeolojik bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla ilgili Başkan Oral'ı bilgilendirdiler.

Bölgede arkeolojik çalışmaların yapıldığı etek yerin Altınova olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Biz burada yapılan çalışmayı ilçemiz için olduğu kadar ilimiz ve ülkemiz açısından da son derece önemli olarak görüyoruz. Tarihimize ışık tutacak ve ülkemize değer katacak bulgulara ulaşmak adına bu çalışmalara destek veriyoruz. Altınova, her yanı tarih yüklü bir bölge. Dolayısıyla belediye olarak da burada yapılacak her çalışmaya gücümüz yettiğince destek vermeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi hükümetimizin, Turizm Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın destekleri ile buradaki çalışmalar daha da hızlı yürüyecek” diye konuştu.