Su ve Kanalizasyon İşleri 2022'de 12 bin 921 talebi çözdü

Geçtiğimiz 2022 yılında şehir merkezinde toplam 12 bin 921 talebi değerlendiren ekipler, 5 bin 105 metre kanalizasyon altyapı çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca 35 bin 678 metre ana kanalizasyon hattında kombine aracı ile temizlik gerçekleştirdi.

10 bin 200 metre içme suyu altyapı çalışması

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Su Birimi tarafından 2 bin metre içme suyu ana isale hattı yapılırken, Süleymanbey, Fevzi Çakmak, Mustafakemalpaşa, Gaziosmanpaşa, İsmetpaşa, Seyrantepe, Adnan Menderes, Bahçelievler, Bayraktepe, Dere, Kazımkarabekir ve Paşakent Mahallerinde 10 bin 200 metre içme suyu altyapı çalışması tamamlandı. Ayrıca Emirbayırı 34 ton, Kazimiye 50 ve 70 tonluk modüler depo imalatı yapıldı. Yapılan bu çalışmaların yanında su patlağı, arıza, bağlantı talepleri gibi 3 bin 711 talep çözüme kavuşturuldu.

3 bin 215 metre yağmursuyu altyapısı

Yağmursuyu dolayısıyla belirli bölgelerde kronikleşmiş sorunların yanı sıra, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda toplam 215 sorun çözüldü. 2022 yılı içerisinde 3 bin 215 metre yağmursuyu altyapısı tamamlandı. 7 bin 830 metre yağmursuyu, kanalizasyon hatlarında yapılan temizlik çalışmalarıyla yıllardır sorun olan ve yağan yağmurların ardından yaşanılan taşmaların önüne geçilmiş olundu.

8 bin 995 talep çözüldü

Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kanal Birimi 5 bin 105 metre kanalizasyon altyapı çalışmasını tamamladı. Yapılan bu çalışmalarla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Bu yapılan çalışmaya ek olarak 35 bin 678 metre kanalizasyon hatlarında kombine aracıyla detaylı temizlikler gerçekleştirildi. Kanal tıkanıklığı, bakım, onarım, bağlantı başta olmak üzere toplam 8 bin 995 talep ve şikayetlere geri dönüş yapılarak sonuca kavuşturuldu.

Yağmursuyu hatlarında yapılan temizliklerle birlikte cadde ve sokaklarda bulunan kanalizasyon baca kapakları ve yağmursuyu mazgallarının bakımları yapılarak yükseltmeleri gerçekleştirildi.