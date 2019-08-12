Subaşı'da çöplük alanında yangın

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesi çöplük alanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alevlerin çöplük alanın yan tarafındaki ormanlık alana sıçrama tehlikesi üzerine Yalova İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü de yangın alanına takviye ekip gönderdi.

Yalova'nın Subaşı beldesi Çakaltepe mevkiindeki çöp depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların fark ederek bildirmesi üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ettiler. Ancak yangının çöplüğün yan tarafında bulunan ormanlık alana da sıçrama tehlikesi üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve Yalova Belediyesi itfaiyesi ekiplerinden de takviye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin de müdahalesi ile yangın önce kontrol altına alındı ardından da söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.