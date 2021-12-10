Subaşı'nda okullara kütüphane

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Subaşı Ortaokulu, Ayhan Cahit Gülan Kızılay Anaokulu ve Hacı Ali Saruhan İlk ve Ortaokuluna kurulan kütüphaneler törenle hizmete girdi.

Altınova Subaşı Ortaokulu, Ayhan Cahit Gülan Kızılay Anaokulu ve Hacı Ali Saruhan İlk ve Ortaokuluna düzenlenen kütüphaneler törenle hizmete girdi. Kütüphanelerin açılış törenine Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Yalova İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kütüphane açılışlarından sonra Vali Erol ve beraberindeki heyet, öğrencilerle bir araya gelerek, kitapları incelediler.