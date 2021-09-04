Subaşı'nda sünnet şöleni

Yalova'nın Altınova İlçesi Subaşı Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Sünnet şöleninde 37 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir akşam geçirdi.

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sünnet Şöleninde ilk olarak üstü açık otobüsle ilçe turu attı. Şölen alanında illüzyon gösterisi, palyaço, oyun gurupları ve Mehter takımı gösterileriyle çocuklar unutulmaz bir gece geçirdi. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve protokol üyeleri çocukları tek tek kutlayarak hediye verdiler.