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Süper Lig üçüncülük kupasını Beşiktaş kaldırdı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off mücadelesinde Galatasaray’ı 69-62 yenen Beşiktaş, üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off mücadelesinde Galatasaray'ı 69-62 yenen Beşiktaş, üçüncülük kupasının sahibi oldu.


Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde rakiplerine kaybeden Beşiktaş ve Galatasaray, üçüncülük maçına çıktı. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 16-10 önde kapadı. İkinci yarıda oyundaki üstünlüğünü sürdüren Kartal, soyunma odasına 31-25'lik skor avantajıyla girdi. Üçüncü periyotta daha etkili oynayan Galatasaray, skoru 47-45'e getirerek, aradaki 6 sayılık farkı 2'ye indirdi. Son çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş, mücadeleyi 69-62 kazanarak Süper Lig üçüncülük kupasını kazanan taraf oldu.


Siyah-beyazlılara kupasını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ferhat Esatbeyoğlu takdim etti.

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