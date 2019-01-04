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Süpürgelik'te karla mücadele

Yalova’nın yüksek kesimlerinde kar etkili yağıyor.

Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar etkili yağıyor. Yalova-Bursa arasında ulaşımı sağlayan Süpürgelik mevkiinde Karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile yol ulaşıma açık tutulmaya çalışılıyor.


Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Yalova'nın yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Yalova-Bursa arasında ulaşımın sağlandığı Soğucak-Süpürgelik mevkiinde kar yer yer şiddetleniyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. 24 saat yapılan çalışmalarla yol ulaşıma açık tutulmaya çalışılıyor. Karayolları ekiplerine İl Özel İdaresi ekipleri de destek veriyor. Yüksek köylerin yollarının kar sebebiyle kapanmaması için köy yollarındaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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