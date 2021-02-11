Süs bitkileri sektöründe Sevgililer Günü hareketliliği

Yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde süs bitkileri sektöründe hareketli günler yaşanıyor. SÜSBİR Başkanı Ahmet Dündar, Sevgililer Gününün sektör için önemine işaret etti. Dündar, Sevgililer Günü öncesinde üreticisinden perakendecisine kadar bütün sektörde hareketlenme meydana geldiğini kaydetti. Dündar, Sevgililer Gününde özellikle gülün tercih edildiğini belirterek, “Bir yıl boyunca Sevgililer Günü, Anneler Günü, Kadınlar Günü, Öğretmenler Günü; bunların tamamı sektör için önemli günler. Beklentilerin yüksek olduğu günler. Özellikle Sevgililer Gününde gül bu işin lokomotifi. Yine çiçekli saksılı bitkilerimiz, orkideler var. Yine ismini sıralayabileceğimiz onlarca çeşidimiz var. Bunların tamamı Sevgililer Gününde yerine ulaşmayı bekliyor. Bu sektörden ekmek yiyen kişilerin kazanç beklediği bir gün. Sevgililer Gününü biz böyle değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Dündar, saksılı çiçeklerde ise Yalova, Mersin, Antalya, İzmir ve Muğla'da üretimin yoğun olduğuna dikkati çekti. Dündar, çiçek satışı yapan esnafların 14 Şubatta evlere servis yapabilme imkanı sağlandığı için İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etti. Dündar, Sevgililer Gününde en çok talep gören gülün 15 ilâ 25 lira arasında alıcıya ulaşacağını sözlerine ekledi.