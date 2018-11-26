İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı malikane havadan görüntülendi

YALOVA (İHA) – Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Yalova’da iki malikanede yapılan 10 saatlik aramanın ardından lüks villa havadan görüntülendi.

YALOVA (İHA) – Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Yalova'da iki malikanede yapılan 10 saatlik aramanın ardından lüks villa havadan görüntülendi.



2 Ekim'den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova'nın Termal ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki iki malikanede başlatılan arama çalışması 10 saattin sonunda tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından lüks villa havadan da görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.