Taksicilerden örnek davranış….. 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet

Altınova'da taksicilik yapan Erkan Uysal ve Hüseyin Cengiz, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacaklarını açıkladılar. Taksicilerin tek şartı, 65 yaş üstü vatandaşların evden dışarı çıkmamaları.

Altınova Merkez Takside hizmet veren Erkan Uysal ve Hüseyin Cengiz, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceklerini açıklayarak, “Büyüklerimizin evden çıkmalarına gerek yok. Bizi aramaları yeter. Biz onlara dışarıdan istediklerini ulaştırırız” dediler.

Aynı zamanda Altınova Hersekliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı olan taksi sahibi Erkan Uysal, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz hizmete başladıklarını ifade ederek, “Onların ihtiyaçları için evlerinden çıkmalarına gerek yok. 7/24 biz 65 yaş üstü büyüklerimizin hizmetindeyiz. Yeter ki onlar evde sağlıklı kalsınlar” dedi.