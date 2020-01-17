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Taşdemir YOSK'a imzayı attı

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Liginde AKKİM'in sponsorluğunda mücadele eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), millî sporcu Yasin Taşdemir'i kadrosuna kattı.


Yalova'ya gelen 23 yaşındaki millî oyuncu kulübün asbaşkanı Faruk Törü'nün nezaretinde kendini YOSK'lu yapan sözleşmeye imzasını attı. Avrupa kupalarında da mücadele etmeye hazırlanan Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, 1. Ligde de şampiyonluk yarışı içerisinde bulunuyor. Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Asbaşkanı Faruk Törü,” Birkaç hafta önce takımımız için yıldız sözü vermiştim. Bu sözümü teknik heyetimizin karar kıldığı millî takım ve Süper Lig kariyeri olan Yasin Taşdemir'i transfer ederek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi sıra Yasin ve takım arkadaşlarındadır. Takımımız hem 1. Ligde şampiyonluk yaşayacak, hem de Avrupa'da kupa kazanıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek” dedi.


Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'ne transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Yasin Taşdemir, atacağı sayılarla her iki kulvarda da takımını önemli başarılar kazandıracağının altını çizdi.

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