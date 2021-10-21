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TBF Başkanı Türkoğlu'ndan, Semt77 Yalovaspor Başkanı Tuna'ya ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Semt77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna’yı ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Semt77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna'yı ziyaret etti.


TBF'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda ikinci dönemi için aday olan Türkoğlu, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna'yı ziyaret etti. Ziyarette kulüp yöneticileri de hazır bulundu.


Türkoğlu, yeniden seçilmesi durumunda yapacakları projeler hakkında Semt77 Yalovaspor yöneticilerine bilgi verdi. Ziyarette Yalovaspor Başkanı Onay Tuna da yer aldı.

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