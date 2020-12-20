TDV'den öğrencilere eğitim yardımı

Altınova İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Altınova Şubesi, 2020 yılında 50 orta öğretim öğrencisine 300'er lira ve 100 üniversite öğrencisine 500'er lira olmak üzere toplamda 65 bin Lira eğitim yardımı yaptı. Salgın sürecinde çalışamayan, geçim sıkıntı çeken ailelere ve öğrencilere destek olmak için 150 öğrenciye toplam 65 bin liralık yardım yapıldığını ifade eden İlçe Müftüsü ve TDV Altınova Şube Başkanı Recep Eren, “Altınova Müftülük Personelinin gayretli çalışmalarıyla bağış ve zekâtlar şube hesabında toplandı. Bu paralarla ülkemizin çeşitli şehirlerinde eğitim gören üniversite öğrencilerimiz ile ortaöğretime devam eden öğrencilerimize eğitim yardımında bulunduk. Vakfımıza eğitim yardımı için müracaat etmiş olan öğrencilerimize eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Altınova İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Altınova Şubesi olarak, öğrencilerimizin vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve devletimize bağlı bir şekilde eğitimlerini tamamlamalarını ve insanlığa, milletimize ve devletimize faydalı olmalarını Yüce Allah'tan temenni eder, hayırlı başarılar ve bereketli ömürler dilerim” diye konuştu.