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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi: YOSK: 47 - Beşiktaş: 94

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 17.

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) 94-47 yenerek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı ekipte 5 oyuncu çift haneli sayı üretirken, maçın en skorer ismi ise YOSK'tan 22 sayı atan Ömer Gürkan oldu.



Salon: Yalova Atatürk


Hakemler: Engin Serdar Meylani, Tuğba Durnaoğlu, Recep Serkan Gülenç


YOSK: Ahmet İkizoğlu 11, Serra Uzun 2, Eyüp Atırcıoğlu 6, Ömer Gürkan 22, Bayram Eren 6 - Saif İmad Alhamid, Meysam Parsa, Amir Alipoor


Beşiktaş: Kaan Dalay 4, Bülent Yılmaz 6, Uğur Toprak 14, Deniz Acar 8, Ferit Gümüş 10 - Kemal Kaan Şafak 18, Cafer Yumuk 4, Yasemin Güler, Suphiye Dağ 2, Ahmet Dedehan Ürkmez, Muharrem Aktaş 14, İlhan Tuncay 14


1. periyot: 10-28 (Beşiktaş lehine)


Devre: 24-51 (Beşiktaş lehine)


3. periyot: 27-73 (Beşiktaş lehine)

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