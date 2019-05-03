Teknolojiye ayak uydurmakta zorlanıyoruz

Dr. Faruk Bilir, “Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve biz buna ayak uydurmakta zaman zaman zorlanmaktayız” dedi.

81 ilde düzenlenecek olan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Toplantısı”nın 24'üncüsü Yalova Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Yalova Valisi Muammer Erol, Dr. Faruk Bilir ve çok sayıda davetli katıldı. Dijital ortamda verilerin korunmasının önemine işaret eden Faruk Bilir, “Yalova'da düzenlediğimiz toplantıya ilgi bizi çok memnun etti. Zira bugüne kadar yaptığımız en kalabalık toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bizim maksadımız, yeni yürürlüğe giren kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili bilgilendirme yapmak. Bu yöndeki bilgileri sizinle paylaşmak istedik. Bu kanun yeni bir kanun ve bu kanunla ilgili farkındalık oluşması lazım. Kanun Türkiye'de veri işlemeyi disiplin altına almayı ve verilerin işlenmesinde kişisel temel hakların ve özgürlüklerin korunmasını hedefliyor. Kanun, verisi işlenen kişilere bazı haklar getirirken, verileri işleyenlere de yükümlülükler getiriyor. İnsan değerlidir. Değerli olanın verileri de değerlidir. Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve biz buna ayak uydurmakta zaman zaman zorlanmaktayız. Verilerin en çok işlendiği ortamlar ise dijital ortamlar ve sosyal medya ortamlarıdır. Biz bu ortamları kullanalım, ama bunları kullanırken kontrol bizde olsun diyoruz” dedi.

Ardından kişisel verileri koruma uzmanları Hakan Arslan ve Cennet Alas Şekerbay, kanunun vatandaşlara sağladığı avantajlarla veri işleyenlere getirdiği yükümlülükler hakkında bilgiler aktardılar.