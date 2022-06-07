TEMA üyeleri, Hersek Lagünü'nü gezdi

TEMA Vakfı Yalova Temsilciliği üyeleri, 245 kuş türüne ev sahipliği yapan Yalova Altınova Hersek Lagünü'nü ziyaret etti.

TEMA üyeleri ziyarette Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni de gezdi. Bölgeye hayran kalan TEMA üyeleri, Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu aldı.