Tenteyi başında taşıyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde demir doğrama işiyle uğraşan 50 yaşındaki Turan Demirci, sıcaktan korunmak için farklı bir yola başvurdu. Güneşin altında yaklaşık 5 saat çalışmak zorunda kalan Demirci, beline taktığı kayış yardımıyla şemsiye ile güneşten korunuyor. Sabri, Turan ve Nail Demirci kardeşlerin işletmiş olduğu dükkanda uygulanan bu farklı yöntem büyük ilgi görüyor.

Dışarıda çalışmak zorunda kaldıklarını söyleyen Turan Demirci, “Güneşin sıcaklığı bizi fazlasıyla etkiliyor. Belimize şemsiye takarak gölgenin altında çalışıyoruz. Kaynak işiyle uğraştığımız için şemsiyeyi bel hizamıza koymakta zorlanmadık. Şu an çok rahat bir şekilde çalışıyoruz. Görenler çok memnun kalıyor, iyi bir buluş olduğunu söylüyorlar. Bu tasarımdan dolayı memnunuz” dedi.

Basit bir şey yaptıklarını, ancak bu çalışmanın farklı bir şekilde hayata geçirilebileceğini söyleyen Demirci, şunları kaydetti:

“Ülkemizde yeni buluş yapmak için vatandaşlarımız çaba gösteriyor. Bu da yeni bir şey, ancak halkımız daha iyisini yapabilirr. Daha iyi bir tasarım yapılıp, bu yöntem geliştirilebilir. Bizim halkımız çok kabiliyetlidir”.