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Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Diyarbakır Lice’de kaza kurşunu ile şehit olan Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ’un şehadet haberi Yalova’daki baba ocağını yasa boğdu.

Diyarbakır Lice'de kaza kurşunu ile şehit olan Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ'un şehadet haberi Yalova'daki baba ocağını yasa boğdu. Terhisine 5 gün kalan Altuğ'un dönüş biletini aldığı, 31 Ağustos'ta düğünü olacağı öğrenildi.


Diyarbakır Lice'de askerlik görevini yerine getiren Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ (21) nöbet değişimi yaptığı sırada kazara patlayan silahtan çıkan kurşun ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altuğ tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ'un şehadet haberi Süleyman Bey Mahallesi İstiklal Caddesi Safa Sitesindeki baba ocağını yasa boğdu. Acılı haberi aileye Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Jandarma Alay Komutanı Ali Gemalmaz verdi. Acı haberi alan anne Şükret Altuğ ve baba Hakan Altuğ fenalık geçirdi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, evin ön tarafında ise taziye çadırı oluşturuldu.


Öte yandan, usta birliğinde 9. ayını tamamlayan Altuğ'un teskeresine sadece 5 gününün kaldığı, en son beyaz eşya dükkanı olan bir yakını ile 9 günce görüşüp 31 Ağustos tarihinde düğün yapacağını ve beyaz eşya bakmaya geleceğini, baba ocağının karşısındaki bir siteden ev kiralamayı düşündüğünü söylediği öğrenildi. Şehit Er Muhammed İslam Altuğ'un naaşı yarın Yalova'ya getirilecek ve Yalova Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında törenle Yalova Şehitliğine defnedilecek.

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