Terma City 300'ün üzerinde dansçıyı otellerinde ağırladı

-Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince (TUFAG) bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin ana sponsoru olan Terma City, 9 ülkeden 300'ün üzerinde dansçıyı otellerinde ağırladı.

Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Hindistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, Kuzey Makedonya, Meksika ve Sırbistan'dan halk oyunları ekipleri katıldığı festival yaklaşık 1 hafta sürdü. Festival süresince ekipleri Yalova merkez, Altınova, Termal, Çınarcık ve Esenköy'de gösteriler sahneledi. Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City'de konaklayan 300'ü aşkın dansçı otelde de gösteriler sahneleyerek herkesin beğenisini topladı.

Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Karaderili, kültür sanata her zaman önem verdiklerini ifade etti. Böyle bir organizasyonun ana sponsoru olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Karaderili, “Dansçılarımızı misafir edebilmenin gururunu yaşadık. Harika gençlerle inanılmaz bir enerjiyle bir haftadır güzel anlar yaşadık. Huzurunuzda onlara teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir organizasyondu. 9 farklı ülkeden misafirleri ağırladın. Bütün dünyayı taşıdık daha da getirmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.

TUFAG Başkanı Aydın Altıparmak ise başarılı bir festivale daha imza atıldığını belirterek, “35'incisini düzenlediğimiz Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin bu sene Terma City ev sahipliği yaptı. 34 senedir yaptığımız en kaliteli, en güzel konaklamalı, en güzel yemek yenilip içilen, en güzel eğlendiğimiz bir festival oldu. Biz çok mutluyuz. Onlarda da bizden mutludur inşallah. Bundan sonra her zaman burada kalmak istiyoruz. Bütün ekipler muhteşem buldu” diye konuştu.