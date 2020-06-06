Terma City hizmete başladı

Terma City, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle yeniden müşterilerine hizmet vermeye başladı. Termal ilçesinde bulunan Terma City'nin işletme müdürü Mustafa Hügül, alınan tedbirleri anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hügül, konukları için sağlıklı ve hijyenik bir ortam hazırladıklarını ve turistlerin gönül rahatlığıyla tesislerine gelebileceklerini söyledi. Oteldeki bakanlıkların hazırladığı genelgeleri harfiyen yerine getirdiklerini ifade eden Hügül, bütün personele pandemi eğitimleri verdiklerini ve hijyen sertifikalarının alındığını anlattı. Hügül, yeni dönemle termal ateş ölçüm işlemleri yapılıp maskesi olmayan misafirlere ücretsiz maske takdim ettiklerini bildirdi. Hügül, ateş ölçümü yapıldıktan sonra resepsiyon tarafına alınan misafirlere kurallar ve tedbirlerle ilgili bilgi formları sunduklarını dile getirerek, “Ayrıca misafirlerimizden de son 14 gün içerisinde ziyaret ettikleri yerler ve herhangi bir kronik rahatsızlığı olup olmadığıyla ilgili bilgi rica ediyoruz. Giriş işlemleri esnasında misafirlerimizin valizleri dezenfektan ekibimiz tarafından sterilize edliyor. Asansörde de tedbirleri unutmadık. Asansör önlerinde ayaklı dezenfektanlarımız, asansör içi yer zemin sosyal mesafe uyarı ilanlarımız yer almaktadır” ifadesini kullandı.

Hügül, kapalı ve açık havuzlarda şezlong aralıklarının 1,5 metre olduğunu, otomatik dozaj sistemi ile de havuz içindeki dezenfektanın ayarladığını anlattı. Hügül, otelde tek kullanımlık malzemeleri tercih ettiklerini sözlerine ekledi.