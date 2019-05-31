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Termal'de bayram tatili yoğunluğu

Yalova’nın Termal ilçesinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Yalova'nın Termal ilçesinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.


Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, “Şu anda yüzde 80-85 doluluğu yakaladık ama bayramda yüzde 100'e ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.


Kaplıcalarıyla ünlü Yalova'nın Termal ilçesindeki tesislerde Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk bekleniyor. Marmara'nın gözde tatil bölgelerinden birisi olan Termal ilçesindeki otellere 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.


Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, doğal güzellikleri ve şifalı sularıyla Termal'in bu bayramda da turistlerin ilgi odağı olduğunu kaydetti.


"Termal, hem kaplıcası ile ünlü hem de doğasıyla ünlü” diyen Gürbüzoğlu, bayramda doluluğun yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini belirterek şöyle konuştu:


“Klimimatoloji terapisi için gelenler var. Hava akımı çok güzel burada. Yürüyüş yollarımız var yürüyüş yapmak için gelenler var. Bayram dolayısıyla yoğunluğumuz mevcut. Şu anda yüzde 80-85 doluluğu yakaladık ama bayramda yüzde yüze ulaşmayı düşünüyoruz. Günü birlik girişlerimiz var gezmek amaçlı ve termal havuzları kullanmak amaçlı. Günde 600-700 civarında girişimiz var. Bayram dolayısıyla bu 1000-1500 civarına çıkabiliyor.”


Kaplıcalara daha çok yerli turistlerin ilgi gösterdiğini kaydeden Gürbüzoğlu, “Ortadoğu'dan ve Rusya'dan turistlerimizi ağırlıyoruz. Burası tam merkezi bir yer. İzmit, Bursa ve İstanbul'un ortası. 45 dakikalık yol olduğu için hafta sonu ve günü birlik turizme de açık” diye konuştu.

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