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Terminal çalışanı yatağında ölü bulundu

Yalova’da bir kişi terminaldeki yatağında ölü bulundu.

Yalova'da bir kişi terminaldeki yatağında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir firmada çalışan Mustafa Büyük, gece işini tamamlayarak ofiste uykuya daldı. Sabah ofise gelen diğer firma çalışanları şahsı uyandırmak istediler. Ancak Büyük bütün çabalara rağmen uyanmayınca olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Şahsın yatağında vefat ettiği tespit edildi. Mustafa Büyük'ün kalp krizinden hayata gözlerini yumduğu düşünülse de kesin ölüm sebebi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi neticesinde netleşecek.

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