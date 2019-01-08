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Tersane işçisinin cesedi sahilde bulundu

Yalova’nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.


Altınova tersaneler bölgesinde denizde sürüklenen bir ceset olduğu ihbarını alan polis belirtilen bölgeye gitti. Karaya çekilen cesedin üzerinden Genca Korkmaz (49) adına kimlik çıktı. Şahsın Kocaeli Dil iskelesi mevkiindeki bir tersanede işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede cesette herhangi bir yaralanma ve darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Şahsın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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