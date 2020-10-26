İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tezgahlarda Marmara hamsisi bereketi

Yalova’daki balıkçıların tezgahlarında ‘Marmara hamsisi’ bereketi yaşanıyor.

Yalova'daki balıkçıların tezgahlarında ‘Marmara hamsisi' bereketi yaşanıyor. Palamutun Karadeniz'e yönelmesiyle birlikte Marmara Denizi'nde hamsi arttı. Marmara'da yaşanan hamsi bereketi nedeniyle hamsinin kilogramı 40 liradan 20 liraya düştü.


Yalova Balık Pazarı'nda balıkçıların tezgahları haftaya bolluk ve bereketle başladı. Palamutun Karadeniz'de bulunması nedeniyle hamsi Marmara Denizi'ne kaçtı. Bu durum ise Marmara'da hamsi bereketinin yaşanmasına neden oldu. Marmara Denizi'nde yakalanan hamsinin tezgahları bolca süslediği Yalova'da, hamsinin kilogramı 40 liradan 20 liraya düştü. Fiyatların hızla düşmesi hem vatandaşları hem de balıkçı esnafını memnun etti.



Hamsi sezonu açıldı


Yalova Balık Pazarı'nda hizmet veren Dicle Balıkçılık İşletme Sahibi Emrah Bilim, hamsi sezonunun açıldığını söyledi. Bilim, “Bu sene Karadeniz'de hamsi çok az olacak. Hamsiler şu anda Marmara'da. Bu sene palamut Karadeniz'de olduğu için hamsiler Marmara'ya kaçtı. Şu an Marmara Denizi'nden hamsi Karadeniz'e gidiyor. Kimse hamsileri ‘Karadeniz hamsisi' diye satmasın. Şu an Türkiye'de bulunan tüm hamsiler Marmara'dan çıkıyor. Hamsi yeni bollaştı. Fiyatlar bugün itibariyle düştü, havaların serinlemesiyle daha da bollaşacak ve fiyatları daha da düşecek” dedi.



İşte balık fiyatları


Balık fiyatlarında düşüş yaşandı. Hamsinin Marmara Denizi'nde bol bulunması nedeniyle fiyatları da yüzde 50 düştü. Balık fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Bilim, “Hamsinin kilogramı 40 liradan 20 liraya düştü. Sarıkanat çinekop 100 liradan 60 liraya, barbun 60 liradan 35 liraya, sardalya 20 liradan 15 liraya düştü. Mezgit 20 lira, istavrit 30, Kraça istavrit 20, uskumru ise 25 liradan satılıyor. Bu dönemde en çok hamsi, istavrit ve çinekop tüketiliyor. Hamsi tava da güzel ancak yağlanmaya başladığı için ızgarası da yapılabilir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.