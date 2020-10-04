TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - Çarşambaspor: 0

com TFF 3. Lig 3. Grubun 3. haftasında Yalovaspor sahasında Çarşambaspor'u ağırladı. Yalova Atatürk Stadyumunda oynanan 90 dakikalık mücadele golsüz 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi Yalovaspor'da kaleci Ahmet Pekgöz son 20 dakikada yaptığı 4 kurtarışla kalesini gole kapatırken takımına 1 puanı getiren isim oldu. Ev sahibi ekip puanını 2'ye yükseltirken, Karadeniz temsilcisi Çarşambaspor ise puanını 5'e çıkarttı.

SAHA: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Mehmet Pekmezci, Emrah Uluçay

YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz, Hüseyin Fatih Salım, Salih Kaan Kaplan, Suat Avcı, Cemal Doğu(İlker Avşeren dk. 72), Oğuzhan Bozkurt(Ümran Zambak dk. 68), Erhan Bal(Emrah Şahinçiftçi dk. 72), Burak Çınar, Mustafa Serkan Demirel(Cenk Kuşku dk. 87 ?), Onurcan Küçük, Yusuf Akdemir(Umut Kıral dk. 87 ?)

ÇARŞAMBASPOR: Eren Tatlıdil, Mete Han Genç(Veysel Kılıç dk. 67), Kemal Sabri Bayraktar, Oğuzhan Yıldırım, Aykut Topal, Abdülkadir Yıldırım, Murat Kürüm(Ömer Can Ahenk dk. 76), Muhammet Mustafa Doğan, Abdulsamet Can(Selahattin Seyhun dk. 88), Serhan Yılmaz, Eren Yılmaz

Sarı Kartlar: Suat Avcı, Cemal Doğu, Salih Kaan Kaplan, Onurcan Küçük (Yalovaspor), Serhan Yılmaz, Aykut Topal, Abdulsamet Can (Çarşambaspor)