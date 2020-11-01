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TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 3

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'un 7. haftasında Yalovaspor sahasında ağırladığı İçel İdmanyurduspor'a ikinci yarıda gelen gollerle 3-0 mağlup oldu. Yeşil-Kırmızılı ekip galibiyet hasretini sürdürürken Mersin temsilcisine 3 puanı getiren goller ise Ozan Pekdemir, Yaşar Çetin ve İsmail Köse'den geldi.



Saha: Yalova Atatürk


Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mustafa Zıvalı, Giray Kara


Yalovaspor: Ahmet Pekgöz, Yakup Kayış, Umut Kıral, Salih Kaan Kaplan, Burak Çınar (İbrahim Anıl Tekeli dk. 87 ?), Mustafa Serkan Demirel (Emrah Şahinçiftçi dk. 70), Suat Avcı, İlker Avşeren (Erhan Bal dk. 87 ?) Cemal Doğu (Yusuf Akdemir dk. 74), Oğuzhan Bozkurt (Ümran Zambak dk. 70), Alperen Topçular


İçel İdmanyurduspor: Sertaç Güzel, Burak Bilgen, Yaşar Çetin (Gülhan Özdemir dk. 72), Burak Altındaş, Fazlı Ayan (İsmail Köse dk. 82), Uğur Ayhan (Ömer Önder dk. 71), Caner Yılmaz (Hakkı Tosun dk. 46), Ekrem Aydemir, Özer Ozan Pekdemir (Furkan Zengin dk. 85 ?), Tunahan Ergül, Aslan Gök


Goller: Ozan Pekdemir (dk.48), Yaşar Çetin (dk. 50), İsmail Köse (dk. 85) (İçel İdmanyurduspor)


Sarı Kartlar: İlker Avşeren, Alperen Topçular, Cemal Doğu, Umut Kıral (Yalovaspor), Burak Altındaş, Burak Bilgen, Caner Yılmaz (İçel İdmanyurdu)

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