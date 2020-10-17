TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 - Karşıyaka: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup 5. haftasında Yalovaspor sahasında Karşıyaka'ya 1-0 mağlup oldu.
Yalova Atatürk Stadyumunda oynanan mücadelede İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 13. dakikada Hakan Kuş kaydetti. Karşıyaka'da İlyas Karaman 66. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Ev sahibi Yalovaspor ligdeki galibiyet hasretini sürdürdü.
Stat: Yalova Atatürk Stadyumu
Hakemler: Gürkan Tanoğlu, Mehmet Büyükyılmaz, Vedat Güneş
Yalovaspor: Ahmet Pekgöz, Salih Kaan Kaplan, Burak Çınar, Suat Avcı (Emrah Şahinçiftçi dk. 67), Cemal Doğu, Oğuzhan Bozkurt, Burak Turan (Onurcan Küçük dk. 71 ?), Batuhan Eren (Erhan Bal dk. 82), Umut Kıral (Yusuf Akdemir dk. 82), İlker Avşeren (Alperen Topçular dk. 67), Yakup Kayış
Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Mustafa Aşan (Mustafa Çalışkan dk. 89 ?), Arif Cılak, Doğukan İnci (Harun Atalay dk. 73), Hakan Kuş (Battal Demirbilek dk. 90+3 ?), Mustafa Değirmenci, Metin Peker, Burak Karapınar, Muhammet Fatih Öztekin, İlyas Kahraman
Gol: Hakan Kuş (dk. 13) (Karşıyaka)
Kırmızı kart: İlyas Kahraman (dk. 66) (Karşıyaka)
Sarı kartlar Suat Avcı, Batuhan Eren, Onurcan Küçük (Yalovaspor), Muhammet Fatih Öztekin, Harun Atalay (Karşıyaka)