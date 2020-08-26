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Tırın dorsesinden çelik borular düştü, faciadan dönüldü

Yalova’da köprülü kavşaktan geçen tırın dorsesindeki çelik borular köprüden aşağı düştü.

Yalova'da köprülü kavşaktan geçen tırın dorsesindeki çelik borular köprüden aşağı düştü. Bu sırada boruların düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.


Alınan bilgiye göre, Faysal Y. (42) yönetimindeki 22 BB 312 plakalı tır, Tonami Meydanı'ndaki köprülü kavşaktan geçtiği sırada dorsesinde bulunan çelik borular, yaklaşık 8 metre aşağıya düştü. Kaza nedeniyle köprülü kavşaktan trafik bir süre tek şeritten verildi. Boruların düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.


Kazayla tahkikat sürdürülüyor.

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