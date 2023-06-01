Topaloğlu'na duygusal veda

Geceye katılan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Geceye katılan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'na İznik çinisine çalışılmış Altınova Hersek Dilburnu Deniz Feneri ile Osman Gazi Köprüsü'nün yer aldığı tabloyu hediye etti.

Başkan Oral, “42 yıldır ülkemize ve bu milletimize hizmet eden, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevinden emekli olan Sayın Göksel Topaloğlu ve ailesine, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarılar diliyorum” diye konuştu.