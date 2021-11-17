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Topaloğlu'ndan iade-i ziyaret

Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral'a iade-i ziyarette bulundu.


Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Altınova hakkında İl Emniyet Müdürü Topaloğlu'na bilgi veren Başkan Oral, “Altınova bölgemizin en önemli geçiş noktalarından birisi. Tersaneleri, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürü ile harmanlanan ilçemizde tüm çalışmalarımızı ilçe dinamiklerimizle el ele vererek yapıyoruz. İl Emniyet Müdürümüze başarılar diliyorum. Biz her zaman polis teşkilatımızın yanındayız” diye konuştu.


İl Emniyet Müdürü Topaloğlu da, Yalova'nın huzur ve güvenliği için çalışacaklarını ifade etti.

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