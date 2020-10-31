Trabzonlu Başkanlardan Altınova ziyareti

Metin Oral, Trabzon'un Arsin ve Akçaabat ilçelerinden gelen başkanları ilçede ağırladı.

Trabzon Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, Trabzon Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve Trabzon Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret ettiler. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda başkanlar günün anısına birbirlerine hediyeler takdim etti.

Başkan Oral ve Trabzon'dan gelen misafirler, Altınova Belediyesi'nin ardından Altınova Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği'niz ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde Altınova Belediye Meclis üyeleri ile Altınova ALBEL Genel Müdürü Temel Baş da hazır bulundu.